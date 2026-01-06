زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن"

وفي أول تصريحات علنية لها منذ منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أطاح الجيش الأميركي بالقوة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، قالت الحائزة جائزة نوبل للسلام إنها تخطط للعودة إلى فنزويلا.
وقالت ماتشادو في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" من مكان لم يكشف عنه "أنا أخطط للعودة إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن" مضيفة أنها تعتقد أن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "هي واحدة من المهندسين الرئيسيين لعمليات التعذيب والاضطهاد والفساد وتهريب المخدرات" في البلاد.
وكانت رودريغيز قد أبدت استعدادها للتعاون مع واشنطن.
وقالت ماتشادو إن رودريغيز "مرفوضة" من الشعب الفنزويلي، وإن الناخبين كانوا في صف المعارضة.
