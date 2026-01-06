الثلاثاء 2026-01-06 10:34 ص

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن"

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو
الثلاثاء، 06-01-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الاثنين، إنها تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن" منتقدة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.اضافة اعلان


وفي أول تصريحات علنية لها منذ منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أطاح الجيش الأميركي بالقوة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، قالت الحائزة جائزة نوبل للسلام إنها تخطط للعودة إلى فنزويلا.

وقالت ماتشادو في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" من مكان لم يكشف عنه "أنا أخطط للعودة إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن" مضيفة أنها تعتقد أن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "هي واحدة من المهندسين الرئيسيين لعمليات التعذيب والاضطهاد والفساد وتهريب المخدرات" في البلاد.

وكانت رودريغيز قد أبدت استعدادها للتعاون مع واشنطن.

وقالت ماتشادو إن رودريغيز "مرفوضة" من الشعب الفنزويلي، وإن الناخبين كانوا في صف المعارضة.
 
 


