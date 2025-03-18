زعيم الحوثيين: إسرائيل تضرب الفلسطينيين بالقنابل الأميركية

وأضاف ان العدو الإسرائيلي استهدف بالقنابل الأمريكية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وبين ان إسرائيل أبادت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بمشورة أمريكية
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