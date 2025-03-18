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زعيم الحوثيين: إسرائيل تضرب الفلسطينيين بالقنابل الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 09:40 م

الوكيل الإخباري-   قال زعيم أنصار الله الحوثيين ان العدو الإسرائيلي استهدف بالقنابل الأمريكية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأضاف ان العدو الإسرائيلي استهدف بالقنابل الأمريكية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة


وبين ان إسرائيل أبادت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بمشورة أمريكية

 
 
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