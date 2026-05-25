زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها

03:22 م

الوكيل الإخباري- انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الاتفاق المرتقب مع إيران، واصفًا إياه بـ"الكارثة"، مؤكداً أن الأسوأ من ذلك أنه "كُتب في غياب إسرائيل عن طاولة المفاوضات". اضافة اعلان





وقال إن الحكومة الإسرائيلية الحالية أخفقت في التأثير على مسار التفاهمات المتعلقة بالملف الإيراني.



وأضاف زعيم المعارضة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضعت أهدافًا عديدة لكنها فشلت في تحقيقها، معتبراً أنها أخفقت كذلك في الحرب على غزة ولبنان وإيران، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الانتقادات الداخلية الموجهة للحكومة الإسرائيلية بشأن إدارتها للملفات الأمنية والسياسية.













