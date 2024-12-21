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زعيم المعارضة الكندية يطالب بعقد جلسة للبرلمان لحجب الثقة عن حكومة ترودو

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 21-12-2024 10:53 ص

الوكيل الإخباري-  طالب زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر بعقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

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وقال بولييفر في بيان نشره في حسابه على منصة "إكس": "أرسلت رسالة إلى الحاكمة العامة (لكندا ماري سيمون) أؤكد فيها أن رئيس الوزراء فقد ثقة مجلس العموم (الغرفة الدنيا)، وبالتالي يجب استدعاء البرلمان قبل نهاية العام لإجراء تصويت حول إجراء انتخابات مبكرة".

 

ومن المقرر أن تُستأنف جلسات البرلمان الكندي في 27 يناير، ووفقا للقوانين الكندية، يحق للحاكمة العامة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة.

 

RT

 
gnews

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