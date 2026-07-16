الخميس 2026-07-16 08:30 م

زعيم جماعة الحوثي يهدد السعودية

ب
جانب من الخطاب
 
الخميس، 16-07-2026 06:29 م

الوكيل الإخباري- هدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي باستهداف المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، بما في ذلك مطار الرياض، في حال تصاعدت العمليات العسكرية ضد الجماعة.

وقال الحوثي، في خطاب متلفز، إن جماعة الحوثي "ستتجه إلى التصعيد الشامل" إذا اتجهت السعودية إلى "التصعيد الشامل".

اضافة اعلان


واتهم الحوثي السعودية بـ"عدم إبداء إرادة للسلام أو التفاهم".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل وزير الخارجية: لا توجد قواعد أميركية في الأردن

ب

أخبار محلية تعيين البزور مدربا فنيا لفريق الوحدات

ب

أخبار الشركات للسنة العاشرة على التوالي كابيتال بنك ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم لموظفيه بالتعاون مع بنك الدم

ل

عربي ودولي رويترز: دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

9

أخبار محلية المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت 21 عامُا يحرز 3 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء تعلن إنجازا نوعيا بتسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية

ل

أخبار محلية وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى المملكة

ل

خاص بالوكيل قلق واستياء عائلات أردنية من تكرار حالات هروب عاملات منازل تخللها سرقة أموال ومقتنيات شخصية



 
 






الأكثر مشاهدة

 