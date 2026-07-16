زعيم جماعة الحوثي يهدد السعودية

وقال الحوثي، في خطاب متلفز، إن جماعة الحوثي "ستتجه إلى التصعيد الشامل" إذا اتجهت السعودية إلى "التصعيد الشامل".
واتهم الحوثي السعودية بـ"عدم إبداء إرادة للسلام أو التفاهم".
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