زعيم جماعة الحوثي يهدد السعودية

الوكيل الإخباري- هدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي باستهداف المنشآت النفطية والحيوية في السعودية، بما في ذلك مطار الرياض، في حال تصاعدت العمليات العسكرية ضد الجماعة.



وقال الحوثي، في خطاب متلفز، إن جماعة الحوثي "ستتجه إلى التصعيد الشامل" إذا اتجهت السعودية إلى "التصعيد الشامل".

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