 
الثلاثاء 2024-10-08 09:45 ص
 

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع الخطى لتصبح بلاده قوة عظمى

اخح
كيم جونغ أون
الثلاثاء، 08-10-2024 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية، وإنه لن يستبعد استخدامها إذا هاجمها الأعداء.

وأدلى كيم بهذه التعليقات في خطاب ألقاه، يوم الاثنين، في إحدى الجامعات، ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نصه الكامل.

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وقال إنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن «إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا»، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال العدوان دون تردد، وهو ما «لا يمنع استخدام الأسلحة النووية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

 

ودعا كيم أيضاً إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع.


كما بعث كيم برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.


ووصف كيم بوتين بأنه «أقرب رفيق له»، وقال إن «العلاقات الاستراتيجية والتعاونية» بين البلدين سترتفع إلى مستوى جديد للعمل على «الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية».

 
gnews

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