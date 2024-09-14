زعيم كوريا الشمالية يجري محادثات مع "أمين عام الأمن الروسي"

الوكيل الإخباري- أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي يقوم بزيارة للدولة النووية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ السبت.



وتأتي زيارة شويغو بينما تسعى موسكو للحصول على ذخائر لمواصلة هجومها على أوكرانيا، وفي الوقت الذي يتهم فيه الغرب بيونغ يانغ بتزويد روسيا بالسلاح.

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وأورد مجلس الأمن الروسي أيضاً على موقعه الالكتروني أن اجتماع شويغو مع كيم «يقدم مساهمة مهمة في تنفيذ» المعاهدة.



ويرأس شويغو مجلس الأمن الروسي منذ تنحيه عن منصب وزير الدفاع في مايو (أيار).



ويعتقد خبراء منذ فترة طويلة أن روسيا تنشر صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا.



واستند تقرير جديد لمركز «أبحاث التسلح في النزاعات» هذا الأسبوع إلى تحليلات لحطام صواريخ لإظهار «أن صواريخ مصنّعة هذا العام في كوريا الشمالية يتم استخدامها في أوكرانيا».