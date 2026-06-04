زعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية

وذكر أن قدرة إنتاج المواد النووية اللازمة لصنع الأسلحة زادت بأكثر من المثلين خلال السنوات الخمس الماضية، وأصدر تعليماته للمسؤولين بزيادة الإنتاج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.
وأوضحت الوكالة أنه جرى إطلاعه خلال الزيارة على عمليات إنتاج جديدة تعتمد على تكنولوجيا أكثر تطورا، واستعرض أهداف الإنتاج الحالية والخطط المستقبلية.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يتجول بين صفوف من المعدات الأسطوانية الشكل داخل المنشأة، وهو ما قال بعض المحللين إنه ربما يشير إلى أن الموقع موجود في المجمع النووي الرئيسي في يونغبيون.
وقال كيم إن التوسع ضروري بالنظر لما وصفه بتفاقم التهديدات الأمنية والمواجهة طويلة الأمد مع "أشرس الأعداء"، وأكد مجددا سياسة بلاده بشأن تعزيز قدرات الردع النووي.
وعلق مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي في سول، بالقول إن المنشأة النووية التي كشفت عنها كوريا الشمالية الخميس هي موقع لتخصيب اليورانيوم.
وقال محللون إن زيارة كيم تبدو وكأنها تهدف إلى تعزيز موقف كوريا الشمالية التفاوضي قبل أي انخراط دبلوماسي محتمل، مع تبرير تسريع برنامجها النووي.
وتشير تقديرات إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا، إلا أنها لم تفصح قط عن حجم ترسانتها.
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