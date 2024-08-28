زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبارا لنظام إطلاق صواريخ

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء إن الزعيم كيم جونغ أون حضر اختبارا لنسخة محدثة من نظام إطلاق صواريخ من عيار 240 ملليمترا.





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن النظام "أثبت تميزه في الحركة وتركيز الضربات" خلال اختباره. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أشرف كيم على اختبارات "طائرات مسيرة انتحارية" جديدة، وشاهدها وهي تقلع وتدمر أهدافا اختبارية، منها دبابة وهمية، وحث الباحثين على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي للوحدات المسيرة.

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يتهم مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ ومعدات أخرى في الشهور الماضية لاستخدامها في حربها على أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك لرويترز هذا الشهر إن كوريا الشمالية أرسلت منذ العام الماضي وحتى الرابع من أغسطس (آب) أكثر من 12 ألف حاوية إلى روسيا، وأرسلت ثلاثة أو أربعة أنواع من القذائف بأحجام مختلفة، منها صواريخ، كما أرسلت بشكل منفصل عشرات الصواريخ قصيرة المدى.