زعيم كوريا الشمالية يختبر القوة التدميرية لوحدات المشاة الخفيفة

الوكيل الإخباري- تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مسابقات الرماية المدفعية التي أقامها الجيش بمشاركة أطقم الهاون، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وأفادت الوكالة أن كيم أبدى "رضاه الكبير" عن أداء القوات خلال المسابقات، مؤكداً أن المناورات أظهرت "القوة التدميرية" لقذائف الهاون التابعة لوحدات المشاة الخفيفة، فضلاً عن "استعدادها القتالي الشامل للحرب".

اضافة اعلان