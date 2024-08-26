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زعيم كوريا الشمالية يشاهد اختبار أداء لطائرات مسيرة طورتها بلاده

كيم اون خلال المتابعة | من المصدر
كيم اون خلال المتابعة | من المصدر
الإثنين، 26-08-2024 12:07 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، إن الزعيم كيم جونغ أون شاهد اختبار أداء لطائرات مسيرة تم تطويرها في البلاد.


وأضافت الوكالة أن كيم زار، يوم السبت، معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية وشاهد اختباراً ناجحاً لطائرات مسيرة تحدد بشكل صحيح أهدافا بعينها وتدمرها بعد التحليق على طول مسارات محددة سلفاً.

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وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية لاستخدامها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية.

 

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم دعا أيضاً إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتطبيق القتالي للمسيرات، لتزويد الجيش الكوري الشمالي بها في أقرب وقت ممكن.

 

وعززت بيونج يانج قدراتها في الحرب التكتيكية التي تتضمن صواريخ قصيرة المدى ومدفعية ثقيلة تهدف إلى ضرب الجنوب، بعد أن أحرزت تقدماً كبيراً في برامج الصواريخ الباليستية والنووية الأبعد مدى، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.


وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تفقد أيضاً مواقع بناء العديد من المصانع الكورية الشمالية، يومي السبت والأحد.

 
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