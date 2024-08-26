زعيم كوريا الشمالية يشاهد اختبار أداء لطائرات مسيرة طورتها بلاده

وأضافت الوكالة أن كيم زار، يوم السبت، معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية وشاهد اختباراً ناجحاً لطائرات مسيرة تحدد بشكل صحيح أهدافا بعينها وتدمرها بعد التحليق على طول مسارات محددة سلفاً.
وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية لاستخدامها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية.
وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تفقد أيضاً مواقع بناء العديد من المصانع الكورية الشمالية، يومي السبت والأحد.
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