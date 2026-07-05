زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية

ويُذكر أن هذه السفينة الحربية هي نفسها التي انقلبت جزئيا في المياه العام الماضي خلال تدشينها، قبل أن يتم إصلاحها لاحقا.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أنّ الاختبارات أُجريت الجمعة، بعد أقل من أسبوعين من دخول مدمرة أخرى هي "تشوي هيون" التي تزن أيضا خمسة آلاف طن، الخدمة.
وكان كيم قد تعهد خلال حفل تدشين "تشوي هيون" بتزويد بحريته بأسلحة نووية وتطوير سفن حربية جديدة تزن 10 آلاف طن.
وبعد اختبار أسلحتها الجمعة، أصدر كيم توجيهاته بإدخال المدمّرة "كانغ كون" الخدمة في البحرية "في غضون شهرين"، وفق الوكالة.
وأظهرت صور نشرتها الوكالة، كيم محاطا بمسؤولين وهو يراقب الاختبارات من نقطة مراقبة ساحلية.
وما تزال كوريا الشمالية الدولة النووية المعزولة، في حالة حرب رسميا مع جارتها الجنوبية، نظرا لأن الحرب التي دارت بينهما بين عامي 1950 و1953 انتهت باتفاق هدنة وليس بمعاهدة سلام.
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