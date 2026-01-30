زعيم كوريا الشمالية يعلن عن مشاريع كبرى قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم

09:04 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون حدد هدفا لتنفيذ مشاريع بناء واسعة النطاق هذا العام، بما في ذلك مصانع في 20 منطقة بشكل متزامن. اضافة اعلان





يأتي ذلك مع استعداد كوريا الشمالية لعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، الذي سيقام قريبا لوضع أهداف سياسية رئيسية.



وقال كيم في كلمة ألقاها أمس الخميس ونقلتها الوكالة اليوم "نحن الآن نقف على خط البداية في كفاحنا العظيم لعام آخر، بهدف تغيير شكل المناطق".



وأضاف "سيتم بناء مرافق للصحة العامة والمجمعات الترفيهية، إلى جانب مصانع إقليمية في 20 منطقة بالبلاد ... وهذا يعني أن ما يقرب من ثلث المدن والمقاطعات في البلاد ستشهد تحولا".



وذكرت الوكالة أن اللجنة المركزية لحزب العمال اختارت يوم الأربعاء مندوبين لإرسالهم إلى المؤتمر التاسع، دون تحديد موعد انعقاده.

