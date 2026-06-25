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زلزالان عنيفان يهزان فنزويلا خلال دقيقة واحدة ويخلّفان انهيارات في كراكاس

زلزالان عنيفان يهزان فنزويلا خلال دقيقة واحدة ويخلّفان انهيارات في كراكاس
زلزالان عنيفان يهزان فنزويلا خلال دقيقة واحدة ويخلّفان انهيارات في كراكاس
 
الخميس، 25-06-2026 03:52 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزالان قويان فنزويلا، مساء الأربعاء، متسببين في انهيار عدد من المباني بالعاصمة كراكاس، وسط تحذيرات من موجات تسونامي ومخاوف من وقوع مزيد من الأضرار.اضافة اعلان


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال الأول بلغت قوته 7.1 درجات، ووقع غرب بلدة مورون على الساحل الكاريبي، على بعد نحو 168 كيلومتراً غرب كراكاس، وعلى عمق 13 كيلومتراً.

وبعد دقيقة واحدة فقط، ضرب زلزال ثانٍ بلغت قوته 7.5 درجات، وكان مركزه على بعد 16 كيلومتراً جنوب غربي مورون، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً لجزر فيرجن، فيما أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان تحذيراً مماثلاً، قبل أن يُرفع تحذير سابق كان قد صدر لبورتوريكو.

وشهدت كراكاس انهيار مبانٍ وجدران في عدد من الأحياء، فيما هرع السكان إلى الشوارع، بينما تصاعدت سحب الغبار في مناطق تضم مطاعم ومحال تجارية.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، إن الزلزالين شعرت بهما عدة ولايات، مشيراً إلى أن حي ألتاميرا في العاصمة تعرض لأضرار كبيرة، مع احتمال وقوع إصابات، فيما تواصل فرق الطوارئ والإسعاف عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الخسائر.

ودعت السلطات السكان إلى البقاء خارج المباني، محذرة من احتمال وقوع هزات ارتدادية قد تتسبب في مزيد من الانهيارات.
 
 


gnews

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