زلزالان متتاليان يهزان مقاطعة تشينغهاي الصينية

09:10 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني بأن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجة ضرب مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، اليوم الثلاثاء، الساعة 03:16 بتوقيت غرينتش. اضافة اعلان





وأضاف مركز شبكات رصد الزلازل الصيني أن زلزالاً ثانياً بلغت قوته 5.8 درجة ضرب المنطقة بعد 18 دقيقة.



ووقع الزلزالان على عمق بلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد نحو 244 كيلومتراً من شينينغ، عاصمة تشينغهاي.



وتعد تشينغهاي، الواقعة على تخوم هضبة التبت، من أكثر المناطق الصينية نشاطاً زلزالياً، إذ تمر بها صدوع جيولوجية رئيسية، من بينها صدع كونلون وصدع شيانشويخه.



وشهدت المقاطعة خلال السنوات الماضية عدة زلازل قوية، أبرزها زلزال يوشو عام 2010، الذي بلغت قوته 6.9 درجة، وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية.





