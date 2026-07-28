زلزالان متتاليان يهزان مقاطعة تشينغهاي الصينية

وأضاف مركز شبكات رصد الزلازل الصيني أن زلزالاً ثانياً بلغت قوته 5.8 درجة ضرب المنطقة بعد 18 دقيقة.
ووقع الزلزالان على عمق بلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد نحو 244 كيلومتراً من شينينغ، عاصمة تشينغهاي.
وتعد تشينغهاي، الواقعة على تخوم هضبة التبت، من أكثر المناطق الصينية نشاطاً زلزالياً، إذ تمر بها صدوع جيولوجية رئيسية، من بينها صدع كونلون وصدع شيانشويخه.
وشهدت المقاطعة خلال السنوات الماضية عدة زلازل قوية، أبرزها زلزال يوشو عام 2010، الذي بلغت قوته 6.9 درجة، وأودى بحياة أكثر من 2000 شخص، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية.
-
أخبار متعلقة
-
العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار
-
واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما
-
عراقجي يبحث أمن مضيق هرمز مع نظيريه السعودي والعماني
-
مصر .. فاجعة تصيب أهالي الاسماعيلية بوفاة طفلين غرقاً
-
ترامب: على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة
-
انسحاب أميركي من اجتماع أممي بعد انتقادات فرنسية لإدارة ترامب
-
أول لقاء بين ترامب ونتنياهو منذ اندلاع الحرب مع إيران
-
قرار جديد في مصر بشأن معاملات الأجانب داخل البلاد