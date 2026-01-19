زلزال أمني يضرب إسرائيل.. اعتقال شقيقين بتهمة التواصل مع عميل أجنبي

وذكرت تقارير عبرية أن قوات من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة نفذت سلسلة مداهمات متزامنة في عدة مناطق، بينها إلعاد وبيتار عيليت وموديعين عيليت، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان وطلبة المعاهد (يشيفوت)، وسط تكتم أمني شديد.
وبحسب ما أُعلن رسميا، أصدرت محكمة الصلح في القدس، بطلب من الوحدة المركزية في لواء "شاي"، أمر حظر نشر شامل على القضية، يشمل هويات المشتبه بهم، وتفاصيل التحقيق، وطبيعة المواد الأمنية محل الاشتباه، في مؤشر على حساسية الملف وخطورته.
وأكدت المصادر العبرية أن الشبهة المركزية في القضية هي "الاتصال بعميل أجنبي"، فيما يتوقع عرض المعتقلين على جلسات تمديد توقيف خلال الأيام المقبلة، على أن تعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة بموجب قرار حظر النشر.
وتأتي هذه التطورات في ظل ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة"i24"، بأنه أحد أخطر ملفات التجسس التي تخضع للتحقيق حاليا، على خلفية الكشف سابقا عن تورط جندي في لواء جفعاتي بالتواصل مع جهات استخبارية إيرانية.
