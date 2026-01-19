الإثنين 2026-01-19 09:14 ص

زلزال أمني يضرب إسرائيل.. اعتقال شقيقين بتهمة التواصل مع عميل أجنبي

زلزال أمني يضرب إسرائيل.. اعتقال شقيقين من المتشددين بتهمة التواصل مع "عميل أجنبي" وفرض حظر نشر شامل
قوات الاحتلال
 
الإثنين، 19-01-2026 07:16 ص

الوكيل الإخباري-   هزت إسرائيل قضية أمنية وصفت بالبالغة الخطورة، بعد اعتقال شقيقين من المتشددين ، للاشتباه بتواصلهما مع عميل أجنبي.

اضافة اعلان

 

واعتبرت وسائل إعلام عبرية القضية تطورا خطيرا داخل أحد أكثر القطاعات حساسية في إسرائيل. 

وذكرت تقارير عبرية أن قوات من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة نفذت سلسلة مداهمات متزامنة في عدة مناطق، بينها إلعاد وبيتار عيليت وموديعين عيليت، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان وطلبة المعاهد (يشيفوت)، وسط تكتم أمني شديد.

وبحسب ما أُعلن رسميا، أصدرت محكمة الصلح في القدس، بطلب من الوحدة المركزية في لواء "شاي"، أمر حظر نشر شامل على القضية، يشمل هويات المشتبه بهم، وتفاصيل التحقيق، وطبيعة المواد الأمنية محل الاشتباه، في مؤشر على حساسية الملف وخطورته.

وأكدت المصادر العبرية أن الشبهة المركزية في القضية هي "الاتصال بعميل أجنبي"، فيما يتوقع عرض المعتقلين على جلسات تمديد توقيف خلال الأيام المقبلة، على أن تعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة بموجب قرار حظر النشر.

وتأتي هذه التطورات في ظل ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة"i24"، بأنه أحد أخطر ملفات التجسس التي تخضع للتحقيق حاليا، على خلفية الكشف سابقا عن تورط جندي في لواء جفعاتي بالتواصل مع جهات استخبارية إيرانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تشيلي

عربي ودولي 19 قتيلا جراء الحرائق في تشيلي وحظر تجول في المناطق المتضررة

الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

خاص بالوكيل الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين

أخبار محلية 1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حان الوقت لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند

الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان

فلسطين الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان

Ploom تطلق الجيل الجديد من أجهزتها للتبغ المُسخّن "AURA" في الأردن

أخبار الشركات Ploom تطلق الجيل الجديد من أجهزتها للتبغ المُسخّن "AURA" في الأردن

تراجع زخم صعود النفط بعد انحسار احتجاجات إيران واحتمالات الهجوم الأميركي

أسواق ومال تراجع زخم صعود النفط عالميا الاثنين

ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية



 






الأكثر مشاهدة