زلزال بالقرب من سواحل القرم

وحسب بيانات المركز، وقع الزلزال عند الساعة 17:49 بتوقيت موسكو، أمس الأحد 12 يناير، في مياه البحر الأسود.
وكانت بؤرة الزلزال بعمق 45 كيلومترا، وعلى بعد 75 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة كيرتش، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف شخص، و60 كيلومترا إلى الجنوب من بلدة تامان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 آلاف شخص.
ولم ترد أي معلومات عن سقوط إصابات أو ضحايا بشرية أو وقوع أي دمار بسبب الزلزال.
ويأتي ذلك بعد يوم من تعرض المنطقة المحيطة بمدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود لعدد من الهزات الأرضية، أول أمس السبت. وبلغت قوة الهزات 3.9 درجة بمقياس ريختر.
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