زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب شمال شرق الكويت

08:13 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، اليوم الاربعاء، عن تسجيل زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق الكويت. اضافة اعلان





ووفقا للشبكة، وقع الزلزال في تمام الساعة 04:46 مساءً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 6 كيلومتر بباطن الأرض.

