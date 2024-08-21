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زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب شمال شرق الكويت

زلزال
زلزال
الأربعاء، 21-08-2024 08:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، اليوم الاربعاء،  عن تسجيل زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق الكويت.اضافة اعلان


ووفقا للشبكة، وقع الزلزال في تمام الساعة 04:46 مساءً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 6 كيلومتر بباطن الأرض.
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