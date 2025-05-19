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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب غرب تركيا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 11:07 ص
الوكيل الإخباري-  ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر إيجة غربي تركيا.اضافة اعلان


وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، بأن الزلزال مركزه بحر إيجة، وعمقه 7 كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وكالات
 
gnews

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