زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب غرب تركيا

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، بأن الزلزال مركزه بحر إيجة، وعمقه 7 كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وكالات
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