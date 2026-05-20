الأربعاء 2026-05-20 08:14 ص

زلزال بقوة 4.7 درجة يهز إيران

تعبيرية
 
الأربعاء، 20-05-2026 06:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 4.7 درجة وقع بالقرب من منطقة جنوب إيران الأربعاء.اضافة اعلان


وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن زلزالا بقوة 4.7 درجة هز أجزاء من إقليم هرمزجان وشعر به سكان مدينتي قشم وهرمز، بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس. وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان بالقرب من بندر لافت على عمق 20 كيلومترا.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في إقليم هرمزجان لوسائل الإعلام الإيرانية إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار من جراء الزلزال، لكن عمليات التقييم لا تزال مستمرة.
 
 


