زلزال بقوة 4.7 درجة يهز إيران

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن زلزالا بقوة 4.7 درجة هز أجزاء من إقليم هرمزجان وشعر به سكان مدينتي قشم وهرمز، بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس. وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان بالقرب من بندر لافت على عمق 20 كيلومترا.
وقال المدير العام لإدارة الأزمات في إقليم هرمزجان لوسائل الإعلام الإيرانية إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار من جراء الزلزال، لكن عمليات التقييم لا تزال مستمرة.
