زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ملاطيا التركية

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، ولاية ملاطيا وسط تركيا.

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وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع الساعة 10:46 (+3 تغ).



وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة "دوغان شهير" في ملاطيا، ووقع على عمق 7 كيلومترات.



بدوره، أكد والي ملاطيا، سدّار ياوز، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.