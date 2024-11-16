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زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ملاطيا التركية

العلم التركي
العلم التركي
السبت، 16-11-2024 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، ولاية ملاطيا وسط تركيا.

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وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع الساعة 10:46 (+3 تغ).


وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة "دوغان شهير" في ملاطيا، ووقع على عمق 7 كيلومترات.


بدوره، أكد والي ملاطيا، سدّار ياوز، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

 

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