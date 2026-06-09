زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر من الثلاثاء. اضافة اعلان





وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا.





