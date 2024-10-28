زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في بيان أن زلزالًا وقع الساعة 20:07 بالتوقيت المحلي (17:07 تغ)، وكان مركزه قضاء "كوزان" في أضنة.
وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5 درجات على مقياس ريختر، وأنه وقع على عمق 20.13 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
وشعر سكان ولايات تركية أخرى (عثمانية وغازي عنتاب وقيصري) بالزلزال الذي أثار حالة من الهلع.
وفي تصريح للأناضول، قال والي أضنة ياووز سليم كوشكر، إن الولاية لم تتلق بلاغات بشأن حدوث أضرار جراء الزلزال، وأن أعمال الرصد متواصلة.
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