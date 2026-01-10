زلزال بقوة 5.1 درجة مقابل سواحل جنوب إيطاليا

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، في بيان صدر اليوم السبت، إن مركز الزلزال كان على عمق 65 كيلومترًا في البحر، وعلى بُعد 65 كيلومترًا من مدينة ريجيو كالابريا، وفق قناة يورونيوز الإخبارية.
