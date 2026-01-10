السبت 2026-01-10 07:43 م

زلزال بقوة 5.1 درجة مقابل سواحل جنوب إيطاليا

شاشة تظهر مخطط زلزالي
زلزال
 
السبت، 10-01-2026 05:20 م

الوكيل الإخباري-   وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كالابريا، جنوب إيطاليا.

اضافة اعلان


وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، في بيان صدر اليوم السبت، إن مركز الزلزال كان على عمق 65 كيلومترًا في البحر، وعلى بُعد 65 كيلومترًا من مدينة ريجيو كالابريا، وفق قناة يورونيوز الإخبارية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1282 حادثًا

أستراليا تعلن حالة "كارثة حرائق"

عربي ودولي أستراليا تعلن حالة "كارثة حرائق"

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة ثانية لتهريب مواد مخدرة

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية صناعة الأردن تصدر تقريرا لتوقعات الصادرات

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث ونظيره المصري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

ثلوج الأردن

الطقس منخفض قطبي قادم الى الاردن وثلوج متراكمة على هذه المناطق

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد



 






الأكثر مشاهدة