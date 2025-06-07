زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، على موقعها الإلكتروني، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 15.46 (ت.غ+3)، على عمق 7 كيلو مترات تحت الأرض.
وأشارت إلى أن مركز الزلزال في منطقة "أيون أوروس" اليونانية، على بعد 130 كلم من ولاية "تشاناق قلعة" التركية.
ولم ترد بيانات على الفور من السلطات اليونانية عما إذا كان الزلزال خلف خسائر بشرية أو مادية.
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