زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

11:30 م

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة جوليان شرق سان دييجو ، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. اضافة اعلان





وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.