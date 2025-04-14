الإثنين 2025-04-14 11:51 م
 

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال
مقياس ريختر
 
الإثنين، 14-04-2025 11:30 م
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة جوليان شرق سان دييجو ، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.اضافة اعلان


وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.
 
gnews

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