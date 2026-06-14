الأحد 2026-06-14 02:16 ص

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة جيريرو بالمكسيك

خطوط النشاط الزلزالي
خطوط النشاط الزلزالي
 
الأحد، 14-06-2026 12:02 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد المركز الألماني ‌لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب منطقة جيريرو بالمكسيك السبت.اضافة اعلان


وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"

وظائف

وظائف وظائف شاغرة للأردنيين - تفاصيل

الحارس القطري محمود أبو ندى

عربي ودولي لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 14-6-2026

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى

ارشيفية

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان غير مطروح حاليا

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

عربي ودولي كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

علم اليمن

عربي ودولي 18 وفاة وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 