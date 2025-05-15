زلزال بقوة 5.2 يضرب قونيا ويهز أنقرة

وأضافت نفس المصادر، أن سكان أنقرة شعروا بالهزة بشكل واضح منذ دقائق، ووفقا لمراسل وكالة "تاس"، تم الشعور بالزلزال بقوة داخل المنازل.
وبحسب بيانات الإدارة الحكومية للطوارئ، فإن الزلزال تم تسجيله في قونيا (على بعد 200 كم جنوب أنقرة)، ووصلت موجاته الإرتدادية إلى العاصمة.
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