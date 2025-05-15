الخميس 2025-05-15 06:40 م
 

زلزال بقوة 5.2 يضرب قونيا ويهز أنقرة

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الخميس، 15-05-2025 05:46 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب مدينة قونيا وشعر بالهزات في أنقرة حيث تواجد الوفد الأوكراني.اضافة اعلان


وأضافت نفس المصادر، أن سكان أنقرة شعروا بالهزة بشكل واضح منذ دقائق، ووفقا لمراسل وكالة "تاس"، تم الشعور بالزلزال بقوة داخل المنازل.

وبحسب بيانات الإدارة الحكومية للطوارئ، فإن الزلزال تم تسجيله في قونيا (على بعد 200 كم جنوب أنقرة)، ووصلت موجاته الإرتدادية إلى العاصمة.
 
gnews

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