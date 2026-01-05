زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شمال شرقي الهند

وكان مركز الزلزال على مسافة 3 كيلومترات خارج قرية دينغ قرب الحدود الهندية مع بوتان، ووقع قرابة الساعة 04:17 صباحا (22,47 بتوقيت غرينتش الأحد).
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بحدوث هزة أرضية قوية في المنطقة، لكنها توقعت أن يكون عدد الأشخاص المتأثرين بها محدودا.
وتشهد هذه المنطقة زلازل كبيرة كل عام، وكانت موقعا لبعض أكبر الزلازل في الهند وأخطرها.
