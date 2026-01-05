الإثنين 2026-01-05 08:29 ص

زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شمال شرقي الهند

خطوط النشاط الزلزالي
خطوط النشاط الزلزالي
الإثنين، 05-01-2026 06:05 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات ولاية أسام في شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح الاثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.اضافة اعلان


وكان مركز الزلزال على مسافة 3 كيلومترات خارج قرية دينغ قرب الحدود الهندية مع بوتان، ووقع قرابة الساعة 04:17 صباحا (22,47 بتوقيت غرينتش الأحد).

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بحدوث هزة أرضية قوية في المنطقة، لكنها توقعت أن يكون عدد الأشخاص المتأثرين بها محدودا.

وتشهد هذه المنطقة زلازل كبيرة كل عام، وكانت موقعا لبعض أكبر الزلازل في الهند وأخطرها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

أوكرانيا

عربي ودولي إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

مطار القاهرة الدولي (رويترز)

عربي ودولي إلغاء كرت الجوازات بالمطارات المصرية اعتباراً من هذا الموعد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

عربي ودولي مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين - تحذيرات

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون المنافسة

شؤون برلمانية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون المنافسة



 






الأكثر مشاهدة