زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شمال شرقي الهند

06:05 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759745 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات ولاية أسام في شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح الاثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. اضافة اعلان





وكان مركز الزلزال على مسافة 3 كيلومترات خارج قرية دينغ قرب الحدود الهندية مع بوتان، ووقع قرابة الساعة 04:17 صباحا (22,47 بتوقيت غرينتش الأحد).



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بحدوث هزة أرضية قوية في المنطقة، لكنها توقعت أن يكون عدد الأشخاص المتأثرين بها محدودا.



وتشهد هذه المنطقة زلازل كبيرة كل عام، وكانت موقعا لبعض أكبر الزلازل في الهند وأخطرها.

تم نسخ الرابط





