زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية أمريكية

وأفاد خبراء الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 01:47 بالتوقيت العالمي، على مسافة 185 كيلومترا غرب مدينة أوديسا الأمريكية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 115 ألف شخص.
وتم تحديد مركز الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات. ولم تتوفر معلومات حتى الآن عن احتمال وقوع ضحايا أو أضرار.
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