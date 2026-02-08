زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب كوبا

ووقع الزلزال في تمام الساعة (15:00 بتوقيت موسكو) على بُعد 85 كيلومترًا شرق خليج غوانتانامو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 272 ألف نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 15 كيلومترًا.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.
