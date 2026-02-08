الأحد 2026-02-08 05:02 م

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب كوبا

الأحد، 08-02-2026 03:52 م
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر سواحل كوبا، اليوم الأحد، وفق ما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.اضافة اعلان


ووقع الزلزال في تمام الساعة (15:00 بتوقيت موسكو) على بُعد 85 كيلومترًا شرق خليج غوانتانامو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 272 ألف نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 15 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.
 
 


