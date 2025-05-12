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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 08:49 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل حدوث هزات أرضية بقوة 5.6 درجات في الصين.

ووفقا لمعلومات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كان مركز الزلزال يقع على بعد 124 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيغاتسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت على عمق 10 كم.

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ولم ترد أية أنباء من الجانب الصيني، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في منطقة الزلزال.


وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات قبالة سواحل فانواتو.


وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن "مركز الزلزال وقع على بُعد سبعة كيلومترات شمال غربي مدينة بورت فيلا، عاصمة الجمهورية، وعلى عمق 63 كيلومترا".


وقبل ذلك، وقع زلزال بقوة 5.5 درجات قبالة سواحل سومطرة. تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجات في ولاية تكساس.

 

RT

 
gnews

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