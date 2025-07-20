زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال إيران

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الوكيل الإخباري- قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب شمالي إيران. اضافة اعلان





وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق ثلاثة كيلومترات.