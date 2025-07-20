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زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال إيران

مقياس ريختر
مقياس ريختر
 
الأحد، 20-07-2025 05:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب شمالي إيران.اضافة اعلان


وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق ثلاثة كيلومترات.
 
 
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