زلزال بقوة 5.73 درجة يضرب جنوبي إيران

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الوكيل الإخباري- قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 5.73 درجة ضرب جنوبي إيران الثلاثاء. اضافة اعلان





وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.