زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ألاسكا

الوكيل الإخباري- سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالًا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتم تسجيل الهزات في الساعة 4:40 بالتوقيت العالمي (7:40 بتوقيت موسكو) على بعد 71 كيلومترا جنوب شرق مدينة نيكولاي.

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وحدد مركز الزلزال على عمق 0.1 كيلومتر، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال.