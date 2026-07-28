الثلاثاء 2026-07-28 12:54 م

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:53 ص
الوكيل الإخباري-  ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء 28 يوليو 2026، سواحل ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، في واحدة من أقوى الهزات الارتدادية التي تشهدها المنطقة منذ الزلزال الرئيسي الذي وقع في وقت سابق من الشهر نفسه.اضافة اعلان


ووقع مركز الزلزال قبالة سواحل بويرتو ماديرو، على امتداد خندق أميركا الوسطى، حيث تواصل المنطقة تسجيل نشاط زلزالي متزايد نتيجة إعادة توزيع الضغوط في منطقة التصدع.

وتابعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) والهيئة الوطنية للزلازل في المكسيك (SSN) تفاصيل الهزة، التي جاءت ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية المستمرة عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة منتصف يوليو.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة مراقبة الوضع تحسباً لحدوث هزات إضافية.

ويحذر خبراء الزلازل عادة من استمرار النشاط الزلزالي لفترات متفاوتة عقب الزلازل القوية، مؤكدين أهمية اتباع إجراءات السلامة والاستعداد لأي هزات جديدة محتملة.
 
 


gnews

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