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زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة المكسيك

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أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال قوته 5.9 درجة منطقة جزر رفيلا جيخيدو قبالة المكسيك، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على بعد 402 كم جنوب غرب بويرتو فالارتا في المكسيك، وعلى عمق 10 كم.

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ولم ترد تقارير فورية عن أضرار محتملة أو سقوط ضحايا.

 

RT

 
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