زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة المكسيك

ووقع الزلزال على بعد 402 كم جنوب غرب بويرتو فالارتا في المكسيك، وعلى عمق 10 كم.
ولم ترد تقارير فورية عن أضرار محتملة أو سقوط ضحايا.
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