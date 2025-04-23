زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.02 درجة ضرب تركيا.
وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.
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