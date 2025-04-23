زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا

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الوكيل الإخباري- هزّ زلزال قوي مباني اسطنبول الأربعاء وشوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال. اضافة اعلان





وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.02 درجة ضرب تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.



