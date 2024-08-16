زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات قبالة الساحل الشرقي لتايوان، الجمعة، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون الإبلاغ حتى الآن عن وجود أضرار.



ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الساعة 07:35 (23:35 بتوقيت غرينتش الخميس) على عمق 15.4 كلم في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة هوالين.



من جهتها، قدرت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان قوة الزلزال بـ6.3 درجات وعمقه بـ9.7 كلم.



وأرسلت الوكالة تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحض السكان على "التزام الهدوء والبحث عن مأوى قريب".