زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الساعة 07:35 (23:35 بتوقيت غرينتش الخميس) على عمق 15.4 كلم في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة هوالين.
من جهتها، قدرت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان قوة الزلزال بـ6.3 درجات وعمقه بـ9.7 كلم.
وأرسلت الوكالة تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحض السكان على "التزام الهدوء والبحث عن مأوى قريب".
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