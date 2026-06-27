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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق أفغانستان

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زلزال
 
السبت، 27-06-2026 06:43 م

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوّة 6.1 درجات شرق أفغانستان السبت، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

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وهزّ الزلزال شرق البلد، خصوصا خوست وننكرهار ووصلت ارتداداته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وتم تحديد مركزه في شمال شرق أفغانستان، على عمق أكثر من 208 كيلومترات، بحسب المعهد الأميركي (يو اس جي اس).

 
 


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