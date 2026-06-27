زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق أفغانستان

وهزّ الزلزال شرق البلد، خصوصا خوست وننكرهار ووصلت ارتداداته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وتم تحديد مركزه في شمال شرق أفغانستان، على عمق أكثر من 208 كيلومترات، بحسب المعهد الأميركي (يو اس جي اس).
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