زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو صباح الأحد، مع تسجيلات تتراوح بين 6.1 و6.2 حسب المراكز الرصدية.

اضافة اعلان