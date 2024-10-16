زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تركيا

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد بعد أي معلومات عن أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.
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