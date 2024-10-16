زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تركيا

الوكيل الإخباري- قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب شرق تركيا اليوم الأربعاء.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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