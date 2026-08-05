زلزال بقوة 6,3 درجة يضرب جنوبي الفلبين

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني القريبة من جزيرة ميدنداناو. ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكّل موجات مدّ بحري (تسونامي).
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