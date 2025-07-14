الإثنين 2025-07-14 11:49 ص
 

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب قبالة سواحل شرق إندونيسيا

مقياس ريختر
مقياس ريختر
 
الإثنين، 14-07-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات، الاثنين، قبالة شرق إندونيسيا، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن مركز تحذير قال إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.اضافة اعلان


وحدد مركز الزلزال على عمق 80 كيلومترا وعلى مسافة نحو 177 كيلومترا غرب مدينة توال في مقاطعة مالوكو الشرقية.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.
 
 
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