الثلاثاء 2026-06-16 09:53 ص

زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب إندونيسيا

وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة. ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاوي
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة على مقياس ريختر جزءا من إندونيسيا اليوم الثلاثاء وأعقبته هزات ارتدادية قوية.

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وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة. ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات.

وتقع إندونيسيا على عدد من الصدوع الزلزالية، وتعد الزلازل والنشاطات البركانية من الظواهر الشائعة فيها.

 

 
 


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وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة. ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاوي

عربي ودولي زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب إندونيسيا



 
 






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