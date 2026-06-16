زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب إندونيسيا

وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات.
وتقع إندونيسيا على عدد من الصدوع الزلزالية، وتعد الزلازل والنشاطات البركانية من الظواهر الشائعة فيها.
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