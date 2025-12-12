الجمعة 2025-12-12 10:30 ص

زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب قبالة شمال اليابان وتحذير من تسونامي

جهاز رصد يظهر نشاطا زلزاليا
جهاز رصد يظهر نشاطا زلزاليا
الجمعة، 12-12-2025 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة قبالة سواحل شمال اليابان، الجمعة، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بعد أيام من وقوع زلزال آخر في المنطقة نفسها بلغت قوته 7,5 درجة وأسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل.اضافة اعلان


وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد على سواحل شمال المحيط الهادئ.

وقالت إنه تم تسجيل أمواج يبلغ طولها 20 سنتيمترا حتى الآن، واحدة في بلدة إيريمو في جزيرة هوكايدو الشمالية عند الساعة 12,35 ظهرا (3,35 ت غ)، وأخرى بعد ثلاث دقائق في منطقة أوموري.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه" عدم حصول أي تغيير في موانىء المنطقة.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أيضا أن الزلزال الذي بلغت قوته 6,7 درجة ضرب على بعد 130 كيلومترا من مدينة كوجي في جزيرة هونشو.

وذكرت "ان اتش كيه" أن مستوى الاهتزاز كان أقل من زلزال الاثنين الذي تسبب بتدمير طرق وتحطم نوافذ وموجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا.

وأعلنت هيئة الطاقة النووية الجمعة، أنه لا توجد أي مؤشرات فورية على وجود خلل في المنشآت النووية بالمنطقة.

وكانت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانية قد أصدرت الثلاثاء تحذيرا نادرا من نوعه لجزيرتي هونشو وهوكايدو من هزّة جديدة محتملة في غضون أسبوع تفوق قوتها تلك التي سجلت مساء الإثنين.

ولا تزال المنطقة مسكونة بذكرى الزلزال الهائل بقوة 9,0 درجة الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلف قرابة 18,500 قتيل أو مفقود.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يحتمون في مخيم خيام في مدينة غزة

فلسطين 9 وفيات وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة

الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط احتمالات خفض الفائدة في 2026

أسواق ومال الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط احتمالات خفض الفائدة في 2026

موجة الإنفلونزا تضرب مستشفيات إنجلترا

عربي ودولي موجة الإنفلونزا تضرب مستشفيات إنجلترا

منزل مكون من طابقين في الشونة الشمالية، إثر تعرض أجزاء منه للانهيار

أخبار محلية إخلاء منزل تعرض لانهيار جزئي في الشونة الشمالية

جهاز رصد يظهر نشاطا زلزاليا

عربي ودولي زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب قبالة شمال اليابان وتحذير من تسونامي

مضخة لاستخراج النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 12-12-2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريبا



 






الأكثر مشاهدة