 
الإثنين 2024-11-11 12:05 ص
 

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 10-11-2024 11:17 م
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال قوته 6.8 درجة شرق كوبا، الأحد، ما أدى إلى اهتزاز مبان في مدينة سانتياغو دي كوبا، ثاني أكبر مدن الجزيرة، والمنطقة الريفية المحيطة بها، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.اضافة اعلان


وهز الزلزال ساحل جنوب شرق كوبا في إقليم جرانما قرب بلدية بارتولومي ماسو التي اتخذها الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو مقرا خلال الثورة الكوبية.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومترا.

وأضافت أنها رصدت زلزالا آخر قوته 5.9 درجة في مكان قريب قبل ساعة.

وذكر المركز الوطني الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه من غير المتوقع وجود تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن والعراق

أخبار محلية السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان

تعبيرية

أخبار محلية وفاة شاب بعيار ناري في الكرك

ارشيفية

عربي ودولي زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

جانب من اللقاء

أخبار محلية بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة

ارشيفية

عربي ودولي عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

ارشيفية

أخبار محلية بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء

ارشيفية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان



 


الأكثر مشاهدة