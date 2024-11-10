زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

11:17 م

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال قوته 6.8 درجة شرق كوبا، الأحد، ما أدى إلى اهتزاز مبان في مدينة سانتياغو دي كوبا، ثاني أكبر مدن الجزيرة، والمنطقة الريفية المحيطة بها، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. اضافة اعلان





وهز الزلزال ساحل جنوب شرق كوبا في إقليم جرانما قرب بلدية بارتولومي ماسو التي اتخذها الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو مقرا خلال الثورة الكوبية.



وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومترا.



وأضافت أنها رصدت زلزالا آخر قوته 5.9 درجة في مكان قريب قبل ساعة.



وذكر المركز الوطني الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه من غير المتوقع وجود تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال.