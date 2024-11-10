زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

وهز الزلزال ساحل جنوب شرق كوبا في إقليم جرانما قرب بلدية بارتولومي ماسو التي اتخذها الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو مقرا خلال الثورة الكوبية.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومترا.
وأضافت أنها رصدت زلزالا آخر قوته 5.9 درجة في مكان قريب قبل ساعة.
وذكر المركز الوطني الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه من غير المتوقع وجود تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان
-
عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني
-
غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان
-
الاعلام العبري: تحقيق إسرائيلي يكشف عن شهادات تظهر استيلاء بن غفير على الشرطة
-
ميقاتي: الفرصة متاحة لنعيد الجميع إلى كنف الدولة
-
مكتب نتنياهو: نتعرض لهجوم شرس لضرب قيادة الدولة
-
حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية
-
وزير دفاع الاحتلال: هزمنا حزب الله