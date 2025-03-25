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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب قبالة نيوزيلندا

ن
أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 08:06 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال عنيف بقوة 6.8 درجة في المحيط قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية الرئيسية لنيوزيلندا اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع "جيونت" لرصد الزلازل أن الهزة وقعت على بعد 155 كيلومترا شمال غرب جزر سنيرز في الساعة 14,43 بتوقيت نيوزيلندا. وتم تسجيل الزلزال على عمق 12 كيلومترا، حسب آخر تقييم.

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من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر من الجزيرة الجنوبية.

وحسب "جيونت"، فإن أكثر من 4700 شخص شعروا بالهزة الأرضية، بينما تحدثت وسائل إعلام عن سقوط بعض الأغراض وتأرجح المباني جراء الزلزال.


لم ترصد وكالة الطوارئ الوطنية النيوزيلندية (NEMA) خطر حدوث تسونامي يهدد اليابسة، لكنها حذرت من أن المناطق الساحلية ستشهد "تيارات قوية وغير معتادة وارتفاعات (لمستوى المياه) غير متوقعة" عند الشاطئ، مما قد يتسبب في إصابات وغرق أشخاص، مع خطر خاص يهدد السباحين وراكبي الأمواج والصيادين وأي شخص داخل الماء أو بالقرب من الشاطئ.


وتقع نيوزيلندا على ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن قوس من البراكين والخنادق المحيطية يبلغ طوله 40 ألف كيلومتر ويحيط بجزء كبير من المحيط الهادئ.

 

RT

 
 
gnews

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