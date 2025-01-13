زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب اليابان

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، جنوب غربي اليابان، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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