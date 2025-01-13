زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب اليابان

وبحسب وكالة كيودو اليابانية، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال حدد في جزيرة كيوشو، محذرة من احتمال حدوث أمواج مد عاتية تسونامي في مقاطعتي ميازاكي وكوتشي.
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