زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

11:02 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب اليابان الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي. اضافة اعلان





ووصلت شدة الزلزال إلى الدرجة السابعة، وهي الأعلى على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الوكالة.





